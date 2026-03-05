Rusia acusa a EEUU e Israel de "intentar sembrar la discordia" entre los países árabes con su ofensiva contra Irán

Archivo - El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante una rueda de prensa en Moscú (archivo) - -/Kremlin /dpa - Archivo

El Gobierno de Rusia ha afirmado este jueves que Estados Unidos e Israel "intentan sembrar la discordia" entre los países musulmanes al "provocar deliberadamente" a Irán para que "lance ataques en respuesta contra objetivos en múltiples países árabes", en el contexto del conflicto desatado por la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv contra el país asiático, lanzada el 28 de febrero.

"Los agresores intentan sembrar la discordia en el mundo islámico durante el apogeo del Ramadán, el mes sagrado musulmán. Provocaron deliberadamente a Irán para que lanzara ataques de represalia contra objetivos en varios países árabes, lo que provocó pérdidas humanas y materiales, algo que Rusia lamenta profundamente", ha señalado el Ministerio de Exteriores ruso a través de un comunicado.

Así, ha subrayado que Estados Unidos e Israel "intentan arrastrar a los árabes a una guerra por intereses ajenos, mientras desvían la atención de la catastrófica situación del pueblo palestino", al tiempo que ha resaltado que Moscú está "profundamente preocupado por el hecho de que la situación en Oriente Próximo".

"No hay signos de que Estados Unidos e Israel, que lanzaron una operación militar para derrocar al Gobierno legítimo de Irán bajo un pretexto totalmente inventado --en referencia a las acusaciones contra Teherán por sus supuestos intentos para obtener armas nucleares--, vayan a usar el sentido común y detener el derramamiento de sangre. Al contrario, de sus capitales emanan mensajes belicistas y el Ejército israelí ha lanzado una nueva invasión de Líbano", ha lamentado.

Por ello, ha reiterado su llamamiento a "un cese inmediato de las hostilidades, incluidos los ataques inaceptables contra territorio de países árabes del golfo Pérsico". "Consideramos completamente inaceptables los ataques contra civiles y contra cualquier objeto civil, ya sea en Irán o en los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG)", ha esgrimido.

"Está claro que la única forma de evitar que la región se suma en una mayor desestabilización es poner fin a la agresión estadounidense-israelí, que ha desencadenado una reacción en cadena que está causando sufrimiento a los árabes", ha zanjado la cartera de Exteriores rusa.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.