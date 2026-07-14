Rusia acusa a EEUU de violar el memorando de entendimiento firmado con Teherán con sus bombardeos contra Irán

Archivo - El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. - Sofya Sandurskaya/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha acusado este martes a Estados Unidos de violar el memorando de entendimiento firmado con Irán con sus últimos bombardeos contra el país asiático, antes de afirmar que estas acciones dificultan los avances hacia un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Oriente Próximo, abierta tras la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el 28 de febrero contra territorio iraní.

"Consideramos que (los ataques de Estados Unidos) son una violación del memorándum, y no hay mucho que comentar al respecto", ha apuntado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que ha descrito la situación como "lamentable" debido a los daños sufridos por Irán y por los países de la región afectados por la respuesta militar de Teherán.

"Esto no traerá nada bueno", ha apuntado, antes de alertar de que estos ataques dificultan un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. "Lo más importante es que esto no llevará a un acuerdo. Cierra la puerta que el memorando de entendimiento parecía haber abierto", ha subrayado.

Estados Unidos ha anunciado en las últimas horas bombardeos contra "objetivos militares en todo Irán", entre ellos Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, con el fin de "mermar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial", en medio de los temores sobre un posible colapso de los esfuerzos para avanzar hacia un acuerdo de paz en Oriente Próximo.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria ha reivindicado ataques contra la base naval estadounidense de Jufair en Bahréin, sede de las fuerzas navales del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y de la Quinta Flota de Estados Unidos, y posiciones estadounidenses en Jordania, en el marco de la tercera noche consecutiva de ataques entre Washington y Teherán en Oriente Próximo.