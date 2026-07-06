Rusia acusa a Reino Unido del ataque ucraniano de hace un mes contra un importante museo de Sebastopol

Incendio en el Museo de Defensa de Sebastopol tras ser alcanzado por drones ucranianos. - Europa Press/Contacto/Sergei Malgavko

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) ha señalado este lunes la supuesta responsabilidad del Gobierno británico en el ataque ucraniano con drones de hace un mes sobre el Museo de Defensa de Sebastopol, en la península de Crimea, que dañó seriamente las instalaciones, pero que se saldó sin víctimas.

Para el SVR ese ataque del pasado 10 de junio "fue una meticulosa provocación" de Reino Unido y sus agencias de Inteligencia. "Es lamentable que Londres aún no haya aprendido de los errores del pasado", han valorado las autoridades rusas, que achacan a los británico "muchos otros crímenes bárbaros" contra Rusia y Ucrania.

La Inteligencia rusa ha remarcado que "no había instalaciones militares cerca" del museo y que "es probable que los ucranianos desconocieran el verdadero propósito del ataque", que Moscú relaciona con "traumas del pasado" puesto que estas instalaciones cuentan con "dolorosos recuerdos" para los británicos.

El SVR alude a la guerra de Crimea de mediados del siglo XIX, en la que Reino Unido se alió con Francia y el Imperio Otomano para frenar a la Rusia zarista. El museo conmemora este enfrentamiento y albergaba una de las pinturas de batalla más grandes del mundo, que conmemoraba el asedio a las tropas rusas de casi un año.