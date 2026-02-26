Rusia acusa a Ucrania de emplear sustancias tóxicas contra contra with militares y civiles

Archivo - Militares de una unidad de artillería rusa en Jersón - Alexei Konovalov / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha acusado este jueves al Ejército ucraniano de emplear "sistemáticamente sustancias tóxicas" contra militares y civiles rusos en las zonas en las que continúan los combates, en vísperas de una nueva ronda de negociaciones trilaterales entre Kiev y Moscú y con Estados Unidos.

"Las Fuerzas Armadas ucranianas, en violación de sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención sobre las Armas Químicas, utilizan sistemáticamente sustancias tóxicas contra militares y civiles rusos en la zona especial de operaciones militares", ha denunciado en declaraciones al portal ruso Tass el director del Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio, Kirill Logvinov, aludiendo al área donde tiene lugar el grueso de las hostilidades entre ambos ejércitos.

El responsable de Exteriores ruso ha subrayado que "todos estos incidentes son registrados y documentados por nuestras autoridades competentes", aunque no ha especificado qué tipo de sustancias estarían empleando las fuerzas ucranianas según Moscú.

Con todo, ha incidido en que el Ejecutivo ruso difunde periódicamente información relevante a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), el Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General, una de las formas en las que, como ha defendido, el Kremlin informa a la comunidad internacional sobre las decisiones de Kiev y la situación en el frente y las zonas más afectadas por el conflicto.

La acusación ha llegado en vísperas de un nuevo encuentro en Ginebra, Suiza, entre las delegaciones negociadoras de Ucrania y Rusia y con la mediación de Estados Unidos, representado por el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner.