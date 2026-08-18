Rusia acusa a Ucrania de poner en riesgo la seguridad nuclear y de suspender la visita del OIEA a Zaporiyia

Archivo - Expertos del OIEA en la central nuclear de Zaporiyia. - D. Candano Laris/Iaea/Dpa - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha acusado este martes a Ucrania de crear una "amenaza real de catástrofe nuclear" después de que supuestamente se rehusara a garantizar la seguridad del director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, durante su visita esta semana a la central de Zaporiyia.

"Hemos propuesto las garantías de seguridad necesarias que satisficieron plenamente al organismo. Sin embargo, Kiev amenazó cínicamente al director general del OIEA, declarando sin rodeos que no podía garantizar su seguridad", ha afeado Maria Zajarova, portavoz rusa de Asuntos Exteriores.

Zajarova ha expuesto como un "hecho objetivo" que Ucrania "no oculta sus intenciones criminales" contra una de las mayores organizaciones internacionales y ha sugerido que corresponde al OIEA dar el paso de reconocer que las amenazas contra la central nuclear de Zaporiyia proceden de Kiev.

La portavoz ha subrayado que se trata de una cuestión que "Rusia lleva advirtiendo desde hace varios años" e incluye no solo la interrupción de las rotaciones de personal y de las labores de reparación, sino también incluso ataques a responsables del OIEA. "Los crímenes de Kiev son interminables", ha dicho.

Estaba previsto que Grossi inspeccionara la central y la ciudad de Energodar el jueves y el viernes de esta semana. Como es habitual, Ucrania, apelando a su soberanía, ha rechazado cualquier visita que se realice desde territorio ruso y no cumpla con sus propios protocolos, mientras tanto la OIEA, fiel a su estilo, ha evitado señalar culpables, limitándose a pedir a las partes contención.

Zajarova ha aprovechado para poner de relieve que estas "aventuras cada vez más temerarias" del "régimen de Kiev" no serían posibles sin el patrocinio de sus socios occidentales, quienes han dotado de "una sensación de impunidad" al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su círculo más cercano.