Rusia admite que los avances por establecer una zona de protección en la central de Zaporiyia "son imposibles"

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alto diplomático ruso Mijail Ulianov ha afirmado este viernes que las conversaciones trilaterales directas entre Moscú, Kiev y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre Zaporiyia "son imposibles" por el actual estado de las relaciones ruso-ucranianas.

Preguntado durante una entrevista con la agencia rusa TASS sobre el estado de las negociaciones sobre una zona de protección alrededor de la central nuclear de Zaporiyia, Ulianov ha remarcado los pocos avances en el asunto debido a que no existe comunicación directa entre Rusia y Ucrania.

"El director general del OIEA, Rafael Grossi, tiene que emprender una 'diplomacia itinerante', comunicándose por turnos con Rusia y Ucrania", ha declarado el representante permanente de Rusia ante las Organizaciones Internacionales en Viena.

"Por supuesto, el progreso en la cuestión podría haber sido más rápido si se hubieran celebrado conversaciones trilaterales, pero esto es imposible debido al estado actual de las relaciones ruso-ucranianas", ha agregado, detallando que Grossi se comunica con ambas partes "por turnos".

Semanas antes, el director general del OIEA había afirmado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenksi, se encontraban dispuestos a llegar a un acuerdo mediado por el organismo en aras de asegurar que la mayor central nuclear de Europa deje de estar "en una situación tan precaria".

"Hay una disposición que es para mí, manifestada por ambos líderes, que es la de trabajar conmigo, con el OIEA, y aceptar que el establecimiento de esta zona de protección es un objetivo factible. Sino, me dirían 'no pierda el tiempo, no estoy de acuerdo, no se puede'", aseveró Grossi durante una entrevista con el diario argentino 'La Nación'.