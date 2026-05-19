Rusia advierte de que Ucrania prepara ataques desde Letonia para provocar una escalada del conflicto

El presidente ruso, Vladimir Putin, durante el desfile por el Día de la Victoria. - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's o

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) ha advertido este martes de que las fuerzas ucranianas están preparando posibles "ataques terroristas" desde Letonia que, a pesar de los recelos iniciales, habría accedido a ceder su territorio para esta operación con drones, un extremo ya negado por Kiev y Riga.

"El mando de las Fuerzas Armadas ucranianas se está preparando para lanzar una serie de nuevos ataques terroristas contra las regiones de retaguardia de Rusia", ha denunciado el SVR en una nota en la que explica que así Kiev pretende persuadir a sus socios europeos de su "potencial de combate".

Así, ha señalado que a Ucrania no le bastaría con emplear los corredores aéreos que le han habilitado sus socios del Báltico, sino que además "también tiene previsto lanzar drones desde el territorio de estos Estados" para "reducir de manera significativa el tiempo necesario" para alcanzar sus objetivos en Rusia.

El SVR ha destacado que "a pesar de los temores de Letonia", que sabe que podría ser objetivo de represalias por parte del Ejército ruso, finalmente ha accedido y ha aceptado la operación. "Los ucranianos recalcaron que sería imposible determinar el lugar exacto desde donde se lanzó el dron", ha detallado la nota.

Los servicios rusos de Inteligencia han incidido en que ya hay personal de las fuerzas especializadas en el lanzamiento de drones del Ejército ucraniano desplegadas en las bases de Adazi, Selija, Lielvarde, Daugavpils y Jekabpils, y advierte de que aún siendo instalaciones que pertenecen a la OTAN no están exentas de una "justa retribución" en caso de que se lleven a cabo estos ataques.

UCRANIA Y LETONIA NIEGAN LA MAYOR

Como cabría esperar, desde el otro lado han negado estas afirmaciones, que las enmarca en la "campaña de propaganda" rusa "destinada a desestabilizar la opinión pública", en este caso de Letonia y del resto de países del Báltico.

"No hay verdad en el último conjunto de falsedades de Moscú que acusan a Ucrania de preparar ataques sobre Rusia desde el territorio de Letonia", ha refutado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Heorhi Tiji, en un mensaje en redes sociales.

El portavoz de la cartera de Exteriores ha remarcado que "Ucrania no utiliza el territorio ni el espacio aéreo de Letonia en sus operaciones contra Rusia y no tiene la intención de hacerlo"; así como agradece a sus vecinos de la región que hayan visto "claramente" las intenciones de Moscú en estas aseveraciones.

Por su parte, desde Letonia han subrayado que "Rusia miente otra vez" y que ya han sido varias veces las han tenido que desmentir este tipo de afirmaciones a los representantes rusos, según ha contado la ministra de Exteriores, Baiba Braze.