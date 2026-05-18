Hasta 47 municipios de la provincia de Jaén se quedan fuera de la bajada de los módulos del olivar, según COAG

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JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 47 municipios de los 97 municipios de la provincia de Jaén se quedan fuera de la bajada de los módulos del olivar aplicada por el Ministerio de Hacienda, según ha indicado COAG.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la orden ministerial por la que se modifican los módulos aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

El secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, ha manifestado su sorpresa porque "ni siquiera se pueden adivinar los criterios que se han tomado para seleccionar a unas localidades y a otras no, estando algunas de ellas limítrofes y sufriendo los mismos daños".

Elvira ha solicitado una reunión en la que se den explicaciones de los criterios tomados porque "no es lógico pagar por un beneficio que no se ha tenido, mientras se han disparado de forma desorbitada los costes de la energía, de los abonos, laborales, de ahí que se pidiera una reducción general para el olivar de módulos a 0".

La HAC/484/2026, de 14 de mayo, reduce los módulos del olivar en la provincia de Jaén al 0,13 a los municipios de Albanchez de Mágina, Arquillos, Baños de la Encina, Begijar, Bélmez de la Moraleda, Canena, Castillo de Locubín, Chilluévar, Frailes, Fuerte del Rey, Jabalquinto, Lahiguera, Linares, Martos, Pegalajar, Quesada, Rus, Sorihuela del Guadalimar y Torredelcampo.

Reduce los módulos al 0,18 a los productores de Alcalá la Real, Bailén, Beas de Segura, Bedmar y Garciez, Carboneros, La Carolina, Castellar, Cazorla, Hornos, Iruela (La), Iznatoraf, Lopera, Marmolejo, Porcuna, Sabiote, Santiago de Calatrava, Santisteban del Puerto, Segura de la Sierra, Vilches, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Villares (Los) y Úbeda.

Finalmente reduce los módulos al 0,05 a los municipios de Arroyo del Ojanco, Cazalilla, Ibros, Jamilena y Torreperogil; y al 0,03 a los de Escañuela, Lupión y Torreblascopedro. Para el resto de olivares del resto de municipios el tipo aplicable es del 0,26.

Para COAG, se trata de una cifra desactualizada en sus cálculos, ya que está muy por encima de la rentabilidad real del cultivo, debido a la subida de los costes de producción que tienen que asumir los agricultores, cuando en los últimos años se han incrementado la mano de obra, materias primas, abonos, energía, mientras se mantiene el mismo índice en la última década.

Por otro lado, de forma general en toda España se ha reducido el módulo al 0,13 en apicultura; al 0,18 al ovino caprino de leche; al 0,09 al ovino caprino de carne. Para toda la provincia de Jaén el módulo del algodón se sitúa en el 0,26; el ajo baja al 0,18 y a la cebolla al 0,13.