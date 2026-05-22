Rusia afirma que el ataque ucraniano sobre la universidad de Lugansk "debilita" el proceso de negociación

Edificio de la Universidad de Starobilsk tras ser alcanzado por proyectiles ucranianos. - Lpr Head Max / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha afirmado este viernes que Ucrania ha terminado de "debilitar" todos los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto con el "ataque deliberado" de las últimas contra unas instalaciones educativas en Starobilsk, ubicada en la provincia ocupada de Lugansk, que deja cuatro muertos.

"Al cometer atrocidades contra niños en Starobilsk, el régimen de Kiev y sus aliados asumen toda la responsabilidad por la escalada de hostilidades y el debilitamiento de los esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver el conflicto", ha declarado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

En el momento de los hechos habían 86 adolescentes en las instalaciones. Cuatro personas han muerto y cerca de cuarenta más han resultado heridas. Moscú ha informado de que han sido cuatro los drones que Ucrania ha utilizado para este "sangriento ataque" que ha dejado el centro prácticamente destruido.

"El régimen de Kiev, tras sufrir una derrota en el campo de batalla, está abriendo un nuevo capítulo en el conflicto armado, desatando un terror abierto e inhumano contra niños indefensos", ha denunciado Moscú, que ya iniciado una investigación sobre lo ocurrido. "No habrá clemencia para nadie", ha advertido.

Rusia ha incidido en que se trata de un ataque deliberado, "en consonancia con el espíritu de los nazis alemanes", remarcando que "nadie en el edificio participó ni pudo haber participado en los combates", ni tampoco hay instalaciones militares en el centro educativo ni en los alrededores.

Asimismo, ha denuncia que el ataque ha contado con armamento y asistencia técnica de los países de la OTAN, incluyendo los drones que se han empleado en esta ocasión. "Contamos con información fidedigna de que capitales occidentales están proporcionando Inteligencia a las Fuerzas Armadas ucranianas y colaborando en la selección de objetivos", ha advertido la cartera rusa de Exteriores.

De igual forma, Moscú ha puesto de relieve "el carácter cínico del régimen" del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al golpear una institución estudiantil al mismo tiempo que escenifica "falsas lamentaciones" acerca de las vidas de los niños y jóvenes afectados por guerra en curso.

El Gobierno ruso finaliza el comunicado recordando a las víctimas y a sus familiares, así como instando a todos los foros internacionales a adoptar una respuesta de condena por lo sucedido. "Que evalúen con honestidad las acciones criminales del régimen de Zelenski", pues "el silencio equivaldría a la complicidad en las atroces acciones de los terroristas de Kiev", ha señalado.

En las últimas horas, Rusia ha convocado de urgencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por estos hechos y ha apelado directamente al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que reaccione y condene públicamente este último ataque.