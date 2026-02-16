Rusia afirma que las conversaciones de Ginebra sobre Ucrania servirán para abordar "numerosos temas"

El portavoz del Minsiterio de Exteriores de Rusia, Dimitri Peskov. - Europa Press/Contacto/Mikhail Sinitsyn

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han afirmado este lunes que las conversaciones previstas para el martes y miércoles en la ciudad suiza de Ginebra con Ucrania servirán para abordar "numerosos temas", entre ellos "cuestiones principales sobre los territorios".

Así lo ha expresado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha especificado que en estas reuniones se analizará una "mayor gama de asuntos" que en las conversaciones celebradas en Abu Dabi.

"Esta vez intentaremos hablar de muchos asuntos, entre ellos, de hecho, la cuestión principal en torno a los territorios de ambos países y otras cuestiones. Todo esto está relacionado con nuestras demandas. La presencia de un negociador jefe, en este caso Vladimir Medinski, es necesaria", ha apuntado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Asimismo, ha asegurado que la delegación está en contacto directo con el presidente, Vladimir Putin, para abordar esta cuestión. "El presidente ha dado instrucciones específicas y detalladas antes de ir a Ginebra", ha asegurado, antes de matizar que el jefe de la Dirección Central de la Inteligencia militar, Igor Kostiukov, y el viceministro de Exteriores, Mijail Galuzin, también asistirán.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, adelantó que la nueva ronda de diálogo con Rusia se centrará sobre todo en el futuro de los territorios del este y sureste del país ocupados actualmente por Moscú, al tiempo que desveló que en la agenda hay una propuesta de Washington para crear en el Donbás una zona franca, donde se pueda comerciar libremente, y sea una suerte de área de amortiguamiento.

Los últimos contactos en Emiratos Árabes Unidos derivaron en un acuerdo entre Moscú y Kiev para el intercambio de más de 300 prisioneros de guerra, el primero de este tipo en cerca de cinco meses, pero sin informaciones sobre avances en el plano político.