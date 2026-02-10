Rusia afirma que EEUU está dispuesto a terminar con las "causas profundas" que motivaron la guerra de Ucrania

Sergei Lavrov, ministro ruso de Exteriores. - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha asegurado este martes que el Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a participar en el fin de las "causas profundas" que motivaron la guerra de Ucrania y que Moscú sitúa en la persecución que sufría la población de etnia rusa en el este y sureste del país.

"Las causas profundas no desaparecerán si no tenemos en cuenta la tarea de eliminarlas en cualquier tratado de paz", ha reiterado el ministro de Exteriores en una entrevista para el canal de televisión NTV, en la que se ha mostrado convencido de que Washington tiene en cuenta los argumentos de Moscú.

Lavrov ha explicado que los representantes militares de Moscú en las negociaciones que se han venido celebrando día atrás en Abu Dabi consideran que los puntos que se han planteado para poner fin al conflicto son complejos y diversos, por lo que se requiere un enfoque más cuidadoso y detallado.

En ese sentido, ha señalado que cuando Estados Unidos obligue a su "clientela" en Europa y Ucrania "a actuar adecuadamente", la aplicación del acuerdo de paz que se logre deberá llevarse a cabo bajo "una coordinación exhaustiva y precisa" e incluso "a través de canales militares".

Lavrov ha aprovechado para volver a acusar a Bruselas y Kiev de "desequilibrar" a los representantes de Estados Unidos en estas conversaciones y ha subrayado el caso de líderes como el canciller alemán, Friedrich Merz, que ha declarado de forma explícita "que Europa debe prepararse para la guerra contra Rusia".

De igual forma, el jefe de la diplomacia rusa ha criticado la influencia de Europa sobre Ucrania y ha acusado a Reino Unido de haber entorpecido los acuerdos que se alcanzaron en abril de 2022 en Estambul, apenas dos meses del inicio de la invasión. "Los ucranianos se vieron obligados a abandonarlos", ha indicado.

Lavrov ha señalado que Europa no puede esperar que Rusia vaya a aceptar un plan de paz basado en un alto el fuego inmediato y unas garantías de seguridad para Ucrania que ha de explicar con qué propósito y a quiénes se están ofreciendo.