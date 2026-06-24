Rusia afirma estar dispuesto a escuchar las nuevas propuestas de EEUU sobre Ucrania

Sergei Lavrov, ministro ruso de Exteriores. - Europa Press/Contacto/Sergei Fadeichev

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado este miércoles que están abiertos a escuchar las nuevas propuestas para la resolución del conflicto en Ucrania que pueda presentar los enviados especiales de Estados Unidos, cuya visita sigue prevista para este mes de junio.

Lavrov ha confirmado que Rusia esta esperando una próxima visita "a petición" del dúo formado por el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que servirá para darles a conocer las conclusiones que han sacado de la última cumbre del G7 en Évian.

"Queremos entender qué sucedió allí en Évian (...) Los estadounidenses aún no nos han dicho qué conclusiones sacaron de la cumbre del G7, cómo valoran los resultados de esa cumbre ni cuál será su plan de acción futuro", ha indicado el jefe de la diplomacia rusa durante un foro celebrado este miércoles en Moscú.

Según Lavrov, Estados Unidos planteara a Rusia nuevas "concesiones" para poder avanzar en la negociación, por lo que ha criticado que se intente dar la imagen de que corresponde a Rusia dar el siguiente paso. "El balón no está en nuestro lado del campo, aunque cada vez intentan lanzárnoslo", ha dicho.

AVANZAR EN LA CUMBRE DE ALASKA

Una vez más, el ministro ruso de Exteriores ha recordado que Moscú sigue comprometido con los acuerdos alcanzados en la cumbre que se celebró en agosto del año pasado en Anchorage, Alaska. Lavrov ha relatado que "Witkoff presentó propuestas absolutamente concretas" y que el presidente Vladimir Putin "tomó en consideración" y aceptó, si bien con "algunos matices", sin precisar cuáles.

"Mantenemos nuestro compromiso con este acuerdo. Fue, en general, la parte estadounidense quien lo redactó, y el presidente Putin dio su consentimiento a las propuestas que se nos presentaron, después de revisarlas cuidadosamente", ha el ministro de Exteriores, según recogen agencias rusas de noticias.

Aún con todo, Lavrov confía en que todavía se puede lograr una salida diplomática de esta guerra, aunque descarta que ninguna resolución pase por "soluciones provisionales" y ni "mucho menos" un "ultimátum impuesto por terceros"

"Resulta importante que ciertas figuras de países al oeste de Rusia lo tengan presente, ya que están suministrando armas al régimen de Kiev", ha advertido Lavrov, que ha vuelto a poner en duda el papel de Europa en la negociación.

"Si Europa propone de repente algo verdaderamente constructivo, al fin y al cabo, en algunos países están llegando al poder nuevas personas, probablemente estaremos dispuestos a escuchar y concluiremos si es adecuado o no", ha apuntado.

Lavrov ha confirmado que Moscú recibió a emisarios de Francia, Reino Unido y del Consejo Europeo para abordar este asunto y ha afeado que la UE pretenda tener hueco en esta eventual mesa de diálogo a pesar de su apoyo declarado a Ucrania.

"¿Qué pretender negociar con esa posición? ¿Quieren que Rusia les entregue el acta de capitulación? En absoluto tiene sentido, es inapropiado por completo para el rol real de Europa en los asuntos mundiales (...) la mentalidad neocolonial y las ambiciones europeas siguen vivas", ha criticado.