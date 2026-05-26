Rusia anuncia avances territoriales en Ucrania con la toma de otras dos localidades en la provincia de Sumi

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otras dos localidades en la provincia ucraniana de Sumi, situada en el noreste del país, en medio de sus avances en el marco de la invasión iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Norte han establecido de forma activa su control sobre las localidades de Zapsele y Riasne, en la provincia de Sumi", ha afirmado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin más detalles al respecto y sin que Kiev se haya pronunciado sobre la situación sobre el terreno.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.