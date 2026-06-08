Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, en el este del país, en el marco de sus avances en la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Sur han liberado de forma decisiva la localidad de Jimik, en la República Popular de Donetsk", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso. Rusia reconoció la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk días antes de iniciar su invasión de Ucrania.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.

Por otra parte, la cartera ha asegurado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 310 drones lanzados por las fuerzas ucranianas contra varias zonas del país, así como sobre el mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014.

En este sentido, ha resaltado en su comunicado que los derribos han tenido lugar en las regiones de Moscú, Bélgorod, Briansk, Kursk, Rostov, Volgogrado, Saratov, Oriol, Tula, Lípetsk, Kaluga, Riazán y Krasnodar, sin dar detalles sobre víctimas o daños materiales.