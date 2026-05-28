Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Járkov

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves nuevos avances en el noreste de Ucrania con la toma de otra localidad ubicada en la provincia de Járkov, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Como resultado de operaciones ofensivas activas por parte de unidades del grupo de fuerzas Norte, se ha establecido el control sobre la localidad de Novovasilivka, en Járkov", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.