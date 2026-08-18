Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otras dos localidades en Donetsk

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MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Rusia han anunciado este martes que han cosechado nuevos avances en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país, donde se han hecho con el control de otras dos localidades en el marco de la invasión desatada hace ya más de cuatro años.

El Ministerio de Defensa ha indicado en un comunicado que las dos localidades, Krasnopodolie y Orejovatka, han sido "liberadas gracias a las operaciones y acciones activas de las tropas de los grupos Centro y Sur del Ejército", respectivamente.

Rusia ha obtenido durante los últimos meses leves avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.