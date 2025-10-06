Rusia anuncia el derribo de más de 250 drones lanzados por Ucrania

Archivo - Bandera de Rusia. - Joerg Carstensen/Dpa - Archivo

Ucrania asegura haber destruido 83 de los 116 aparatos disparados por Rusia durante las últimas horas

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este lunes haber derribado más de 250 drones lanzados por el Ejército ucraniano durante las últimas horas, incluidos 40 aparatos destruidos sobre la península de Crimea, anexionada en 2014, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en un comunicado en su cuetna en Telegram que los sistemas de defensa aérea han interceptado 215 drones, entre ellos 62 sobre el mar Negro, 34 en Kursk, 30 en Bélgorod, 20 en Nizhni Nóvgorod, 17 en Vorónezh y once en Krasnodar.

A ellos se suman ocho en Briansk y Tula, cuatro en Riazán, dos en Vladimir, Ivanovo, Kaluga, Tambov y Oriol, respectivamente, y uno en Moscú y Lípetsk, además de otros cinco en aguas sobre el mar de Azov, sin que el Ejército ucraniano se haya pronunciado por ahora sobre los objetivos atacados.

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha subrayado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que los sistemas de defensa de Ucrania han derribado 83 de los 116 drones lanzados por Rusia durante las últimas horas, igualmente sin pronunciarse sobre víctimas o daños materiales en estos ataques.