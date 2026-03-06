Rusia anuncia un nuevo intercambio con Ucrania de 600 militares capturados durante la guerra

Archivo - Militares de Rusia (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes un nuevo intercambio con Ucrania de 600 militares --300 por cada bando-- capturados en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que "300 militares rusos han regresado desde el territorio controlado por el régimen de Kiev", antes de especificar que "300 prisioneros de guerra ucranianos han sido entregados a cambio".

Así, ha detallado que los soldados rusos liberados se encuentran en estos momentos en Bielorrusia, "donde están recibiendo la necesaria atención médica y psicológica"." Todos los militares rusos serán trasladados a Rusia para recibir tratamiento y rehabilitación", ha agregado.

"Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Estados Unidos han dado asistencia humanitaria durante la vuelta de los militares rusos desde su cautividad", ha manifestado, en referencia a los esfuerzos de mediación de estos países para sacar adelante este tipo de intercambios.

Rusa y Ucrania intercambiaron el jueves otros 400 prisioneros de guerra --200 por bando--, tal y como confirmaron las autoridades de ambos países, como parte de los acuerdos alcanzados durante las pasadas conversaciones celebradas en la ciudad suiza de Ginebra con el objetivo de avanzar hacia un posible acuerdo de paz.