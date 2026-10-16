Rusia anuncia nuevos avances en el noreste de Ucrania con la toma de otras dos localidades en Járkov

Fotografía de archivo de un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes nuevos avances en el noreste de Ucrania con la toma de otras dos localidades en la provincia de Járkov, en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Norte se han hecho con el control de las localidades de Varvarovka y Nikolaevka, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, un día después de anunciar la toma de otras dos localidades situadas en esta misma provincia ucraniana.

La cartera no se ha pronunciado sobre posibles bajas en los combates en la zona con el Ejército de Ucrania, que no ha reaccionado por ahora a las afirmaciones de Moscú sobre avances en Járkov.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.