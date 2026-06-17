Rusia anuncia nuevos avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en la provincia ucraniana de Donetsk, epicentro de su ofensiva en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Como resultado de operaciones ofensivas activas por parte de unidades del grupo de fuerzas Centro, ha sido liberada la localidad de Kutuzovka, en la República Popular de Donetsk", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso a través de un breve comunicado, sin más detalles al respecto.

Asimismo, ha señalado que sus fuerzas siguen avanzando en el interior de la localidad de Kostiantinivka, también situada en Donetsk y de importancia estratégica, antes de afirmar que al menos 70 militares ucranianos han muerto en combates registrados en la zona durante las últimas 24 horas.

La cartera ha subrayado además que las tropas de Rusia "siguen destruyendo a las unidades esparcidas" en Krasni Líman, en Donetsk, donde habrían muerto al menos 20 militares ucranianos en enfrentamientos durante el último día, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.