Rusia anuncia la toma de dos localidades en Donetsk y Járkov en el marco de su invasión de Ucrania

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Járkov, en el marco de sus avances territoriales al hilo de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un breve comunicado en redes sociales que las tropas rusas han "liberado" la localidad de Grishino, en Donetsk, y han "establecido su control" sobre la aldea de Veterinarnoe, en Járkov, sin datos sobre bajas y sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea