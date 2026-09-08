Rusia anuncia la toma de dos localidades en la provincia ucraniana de Járkov

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otras dos localidades en la provincia ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país, en el marco sus avances territoriales al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Norte ha establecido su control sobre las localidades de Dolgenkoe y Berezniki, en la provincia de Járkov", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, sin detalles sobre bajas en los combates y sin que Ucrania se haya pronunciado al respecto.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.