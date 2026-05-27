Rusia anuncia la toma de dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Zaporiyia

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otras dos localidades ubicadas en las provincias ucranianas de Járkov y Zaporiyia, en el marco de sus avances territoriales al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado que sus tropas han tomado las localidades de Granov y Vozdvizhevka, en Járkov y Zaporiyia, respectivamente, sin más detalles al respecto y sin que Kiev se haya pronunciado sobre la situación sobre el terreno.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.