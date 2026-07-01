Rusia anuncia la toma de dos localidades en el este de Ucrania y avances en la estratégica Konstantinovka

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en Ucrania con la toma de otras dos localidades en las provincias de Járkov y Zaporiyia, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Las tropas rusas han establecido el control sobre la localidad de Ukrainskoe, en Járkov, y han liberado la localidad de Kopani, en Zaporiyia", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin pronunciarse sobre posibles bajas en los combates.

Asimismo, ha asegurado que las fuerzas rusas "siguen limpiando" la zona suroccidental de la ciudad de Konstantinovka, situada en Donetsk y de importancia estratégica, al tiempo que ha recalcado que al menos 90 militares ucranianos habrían muerto en enfrentamientos durante el último día.

La cartera ha manifestado además que las tropas rusas han seguido avanzando en el interior de Krasni Líman, con la captura de "tres bastiones enemigos" y la muerte de unos 30 militares de Ucrania en las últimas 24 horas, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre estos balances publicados por Moscú.

Rusia ha obtenido durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.