Rusia anuncia la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk en el marco de su invasión de Ucrania

Militar del Ejército de Rusia en la provincia parcialmente ocupada de Jersón, en el marco de la invasión de Ucrania (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este jueves haber obtenido nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en este caso con la toma de otra localidad situada en la provincia de Dnipropetrovsk.

"Unidades del grupo militar Este han liberado la localidad de Bratskoye, en Dnipropetrovsk, como resultado de operaciones activas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de lo s progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.