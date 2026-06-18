Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk y avances en la estratégica ciudad de Konstantinovka

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk (este), así como una mayor penetración en la ciudad de Konstantinovka, de importancia estratégica y uno de sus principales objetivos durante las últimas semanas en esta parte de Ucrania.

"Unidades del grupo de fuerzas Sur han liberado la localidad de Rai-Alexandrivka, en la República Popular de Donetsk, como resultado de acciones decisivas", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin dar información sobre posibles bajas en los combates.

Asimismo, ha recalcado que sus tropas "siguen llevando a cabo operaciones ofensivas" en la zona suroeste de Konstantinovka, "liberando 98 edificios de manos de milicianos ucranianos". "Más de 60 militares ucranianos y 17 vehículos han sido destruidos durante las últimas 24 horas", ha zanjado.

Rusia ha obtenido durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.