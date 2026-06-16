Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk y avances en la estratégica Kostiantinivka

Archivo - Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk (este) y avances en partes de la localidad de Kostiantinivka, de importancia estratégica, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado a través de un comunicado en redes sociales que las tropas de Rusia se han hecho con el control de Novi Donbás tras "operaciones ofensivas" en la zona, antes de recalcar que "grupos de asalto" rusos se han hecho con cerca de 120 edificios en Kostiantinivka.

"La destrucción de unidades rodeadas en la zona suroccidental de la ciudad continúa", ha manifestado, al tiempo que ha cifrado en cien "milicianos" los muertos en el bando ucraniano durante el último día de combates en esta localidad, sin pronunciarse sobre bajas en las filas del Ejército de Rusia.

Las fuerzas rusas han estrechado durante las últimas semanas su cerco sobre Kostiantinivka, uno de los principales objetivos de Moscú en el este de Ucrania, dado que está ubicada en una zona estratégica que permitiría a las tropas de Rusia seguir tomando zonas de Donetsk y complicar la logística ucraniana en esta zona del país.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.