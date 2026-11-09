Rusia anuncia la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia

Imagen de archivo de un militar ruso. - Полегенько Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país, en el marco de los avances obtenidos durante los últimos meses en el país europeo, objetivo de una invasión desatada por el Ejército ruso en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado en un comunicado que las tropas han logrado "liberar" la localidad de Vasilkovoe gracias a las acciones del Grupo Este de las Fuerzas Armadas.

Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.