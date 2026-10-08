Rusia anuncia la toma de otra localidad situada en Járkov, en el noreste de Ucrania

Fotografía de archivo de un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma de una localidad ubicada en la provincia ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país, en el marco de sus avances territoriales al hilo de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Norte se han hecho con el control de la localidad de Anopolie, en Járkov", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, sin dar informaciones sobre posibles bajas en los combates y sin que las autoridades ucranianas hayan reaccionado al anuncio.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.