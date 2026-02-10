Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia en el marco de su invasión de Ucrania

Militar del Ejército de Rusia junto a un lanzacohetes Grad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, ocupada parcialmente en el marco de la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia en el marco de la invasión del país, desatada a finales de febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Este siguen avanzando en las profundidades de las defensas enemigas y han liberado la localidad de Zaliznichnoe, en Zaporiyia", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje en redes sociales, sin dar informaciones sobre bajas y sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.

Por otra parte, el gobernador prorruso de Zaporiyia, Yevgeni Balitski, ha denunciado la muerte de dos personas en ataques con drones ejecutados por el Ejército de Ucrania durante las últimas horas contra las localidades de Vodyanoye y Vasilivka. "Pido a todos los residentes de Zaporiyia que sean consientes de la amenaza terrorista que supone el régimen de Kiev", ha dicho.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.