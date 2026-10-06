Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia, en el este de Ucrania

Fotografía de archivo de un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otra localidad situada en la provincia ucraniana de Zaporiyia, en el marco de sus avances territoriales al hilo de la invasión lanzada en febrero de 2022.

"Unidades del grupo militar Este han liberado la localidad de Golubkovo, en Zaporiyia", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, un día después de anunciar la toma de Samoilovka, situada en esta misma provincia.

Zaporiyia, junto a Jersón, Donetsk y Lugansk, fueron anexionadas en octubre de 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea por parte de Moscú.