Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en la provincia ucraniana de Járkov

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Alexei Konovalov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes nuevos avances territoriales en la provincia ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Norte han tomado el control de las localidades de Polna y Novvoleksandrivka, en Járkov", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, consolidando los avances anunciados por Moscú en esta zona del país durante las últimas dos semanas.

La cartera no se ha pronunciado sobre posibles bajas en los combates, sin que Kiev haya reaccionado al anuncio de Rusia, que ha obtenido durante los últimos meses diversos avances territoriales, especialmente en el este del país.