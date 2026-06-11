Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Járkov

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves que sus tropas han tomado otras dos localidades en las provincias de Donetsk y Járkov, en el marco de sus avances en la zona al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022.

"Las tropas rusas, a través de acciones decisivas, liberaron la localidad de Roskoshne, en la República Popular de Donetsk, y han establecido su control sobre Ojrimovka, en Járkov", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso a través de un breve comunicado.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.