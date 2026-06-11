Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Járkov

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo)
Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov
Europa Press Internacional
Publicado: jueves, 11 junio 2026 12:45
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MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves que sus tropas han tomado otras dos localidades en las provincias de Donetsk y Járkov, en el marco de sus avances en la zona al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022.

"Las tropas rusas, a través de acciones decisivas, liberaron la localidad de Roskoshne, en la República Popular de Donetsk, y han establecido su control sobre Ojrimovka, en Járkov", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso a través de un breve comunicado.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.

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