Rusia anuncia la toma de otras dos localidades ucranianas en las provincias de Donetsk y Járkov

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo)
Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov
Europa Press Internacional
Publicado: miércoles, 2 septiembre 2026 11:40
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MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Járkov, en el marco sus avances territoriales al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado a través de redes sociales que sus tropas se han hecho con el control de Sviatogorsk, en Donetsk, y de Kazachia Lopan, en Járkov, sin detalles sobre bajas en los combates y sin que Ucrania se haya pronunciado al respecto.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

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