Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en el noreste de Ucrania

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves nuevos avances territoriales en la provincia de Járkov, epicentro de sus progresos durante las últimas semanas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, en esta ocasión con la toma de otras tres localidades en la zona.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que "unidades del grupo de fuerzas Norte se han hecho con el control de las localidades de Nesternoye, Rublenoe y Visokaya Yaruga", sin más detalles sobre las operaciones o sobre posibles bajas en los combates.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.