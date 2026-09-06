Rusia asegura que EEUU ha presentado varias ideas para poner fin a la guerra en Ucrania

Archivo - De izquierda a derecha: Kirill Dmitriev, representante especial del presidente de Rusia para la inversión y la cooperación económica con el extranjero y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa; Steve Witkoff, enviado especial del pr - Tass / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El asesor de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, ha confirmado este domingo que la delegación estadounidense encabezada por Steve Witkoff y Jared Kushner ha presentado al presidente ruso, Vladimir Putin, diversas propuestas para abordar una solución al conflicto en Ucrania.

"Los representantes estadounidenses se prepararon a conciencia para este viaje. No solo expresaron su interés tradicional en un rápido cese de los combates, sino que también formularon varias ideas sobre posibles vías de resolución", ha esclarecido Ushakov a los periodistas presentes, en declaraciones recogidas por la agencia rusa Interfax.

Asimismo, el asesor del Kremlin ha revelado que, durante la reunión a puerta cerrada celebrada en Moscú, la parte rusa ha destacado sus recientes avances sobre el terreno y "ha hecho hincapié en la necesidad de abordar las causas profundas del conflicto".

"La parte rusa ofreció evaluaciones claras y exhaustivas de la situación que se desarrolla durante la operación militar especial. En concreto, destacaron los avances tangibles del ejército ruso en la zona de combate, expresaron su confianza en el logro de sus objetivos y, por supuesto, hicieron hincapié en la necesidad de abordar todas las causas profundas del conflicto", ha declarado.

Por otro lado, Ushakov ha destacado que la reunión no solo se ha limitado a las conversaciones de paz, sino que también se han abordado cuestiones económicas.

"Las conversaciones que tuvieron lugar no se limitaron a un intercambio de opiniones sobre la resolución de la crisis ucraniana. Se abordaron con considerable detalle cuestiones económicas y posibles proyectos bilaterales a gran escala y de beneficio mutuo", ha explicado el asesor presidencial.

Por último, el Kremlin ha asegurado que los contactos entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump continuarán en las próximas semanas.

"Se ha confirmado que los presidentes de nuestros dos países seguirán manteniendo contactos personales y que la colaboración con Steve Witkoff y Jared Kushner continuará", ha concluido Ushakov.