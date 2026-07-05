Rusia asegura que Kiev ha rechazado la entrega de cuerpos de militares ucranianos caídos en Konstantinovka

Archivo - Edificios bombardeados en Konstantinovka (Ucrania) - Europa Press/Contacto/Thomas Krych - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso ha informado este domingo de que las autoridades ucranianas han rechazado una propuesta rusa para la entrega de los cadáveres de los militares ucranianos caídos en la batalla por el control de la estratégica localidad de Konstantinovka.

"El 4 de julio de 2026 el Ministerio de Defensa ruso (...) propuso una acción humanitaria para repatriar los cuerpos de los soldados ucranianos caídos en la ciudad de Konstantinovka tras la la toma de la ciudad por las tropas rusas y el cese de las hostilidades. La parte ucraniana ha rechazado esta propuesta", ha explicado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Ucrania niega que Konstantinovka esté bajo control ruso.

Moscú ha reprochado a Kiev que "no haya hecho absolutamente nada para que los cuerpos de los soldados ucranianos caídos sean enterrados dignamente por sus familiares". Estos militares son "material prescindible, reclutado principalmente para el frente mediante la movilización forzosa", según Rusia.

La propuesta de intercambio estaba acompañada de un alto el fuego temporal para el 6 de julio, concretamente de 12.00 a 18.00 horas, hora de Moscú. La propuesta expiraba a mediodía de este domingo, pero Kiev no ha contestado. Rusia había preparado una entrega de los cuerpos con presencia de periodistas de al menos una veintena de países, según medios rusos.

La toma de Konstantinovka que Kiev niega sería un importante avance estratégico para Moscú, ya que en palabras del jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Sergei Rudskoi, esta ciudad es "la llave al último bastión ucraniano" en el Donbás, la línea de poblaciones fortificadas de Slaviansk-Kramatorsk.