Rusia y Birmania constatan su buena sintonía: "Nuestras buenas relaciones continuarán en el futuro"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing. - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Birmania, Min Aung Hlaing, han constatado este martes la buena sintonía entre los dos países y han abogado por profundizar las relaciones comerciales, siendo Moscú de los pocos que han mantenido su respaldo a las autoridades golpistas tras la asonada de 2021.

Putin ha destacado la cooperación entre ambos países en el plano internacional y ha agradecido a su invitado su predisposición a favorecer las relaciones de Moscú con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a pesar de que el organismo ha acotado drásticamente sus funciones en respuesta al golpe de Estado.

De igual forma, el presidente ruso ha incidido en la importancia de que los dos países continúen cooperando en materia de defensa y también en el ámbito económico, donde percibe un gran potencial. "Existen buenas bases y proyectos", ha dicho.

Por su parte, el presidente birmano ha agradecido el histórico respaldo que Moscú siempre ha concedido a su país y ha subrayado que Rusia tendrá en Birmania "un socio en el sureste asiático en el que confiar".

"Si miramos la historia de las relaciones entre nuestros dos países, han sido buenas y seguirán siéndolo en el futuro", ha expresado Hlaing.

Rusia es uno de los pocos países que ha mantenido su respaldo a las autoridades birmanas que emanaron del golpe de Estado militar que tuvo lugar en 2021 y que acabó con el Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Desde entonces, el país se encuentra sumido en una grave crisis humanitaria en el marco de una guerra que ha dejado miles de muertos.