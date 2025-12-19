Rusia celebra como "golpe fatal" para la UE que Bruselas no use activos rusos para financiar a Ucrania

Archivo - El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev
Archivo - El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev - Europa Press/Contacto/Sofya Sandurskaya - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: viernes, 19 diciembre 2025 7:33
Seguir en

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, ha celebrado este viernes la "gran victoria para la ley y el sentido común" y el "golpe fatal" para la Unión Europea, después de que una cumbre europea en Bruselas haya terminado por aprobar un préstamo de 90.000 millones de euros para mantener a Ucrania a flote los próximos dos años, pero sin recurrir de momento a los activos rusos congelados.

Dmitriev, a través de la red social X, ha calificado la decisión como un "golpe fatal" para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al canciller alemán Friedrich Merz, a los que ha destacado dentro de "los belicistas" del continente.

"Han quemado capital político impulsando movimientos ilegales contra las reservas rusas, y han fracasado", ha declarado el asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, dirigiéndose a los citados líderes europeos al aseverar que "el mundo entero acaba de veros fracasar en vuestro intento de intimidar a otros para que infrinjan la ley".

Minutos antes, en otra publicación, se ha referido a la renuncia temporal a emplear activos rusos congelados en la financiación de Ucrania como "una gran victoria para la ley y el sentido común, y para las voces de la razón en Europa que protegieron a la Unión europea, el euro y Euroclear", una entidad financiera con sede en la capital belga, a la que el Banco Central de Rusia reclama más de 193.000 millones de euros por el uso no autorizado "directo o indirecto" de activos.

Dmitriev ha aplaudido de este modo la decisión de que Bruselas no haga uso de activos rusos congelados para financiar a Ucrania en el marco de la guerra con Rusia, pese a que los líderes europeos sí han acordado un préstamo a Kiev de 90.000 millones de euros durante los próximos dos años y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha manifestado que la Unión "se reserva el derecho de hacer uso de los activos inmovilizados para reembolsar este préstamo".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado