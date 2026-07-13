Rusia y China realizan maniobras militares conjuntas en el mar Amarillo a medida que impulsan su alianza

Archivo - Imagen de archivo de las banderas de Rusia y China. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Rusia y China han puesto en marcha este lunes una serie de maniobras militares conjuntas en el mar Amarillo a medida que buscan impulsar sus relaciones bilaterales y la cooperación en materia de defensa, tal y como ha informado la Flota del Pacífico, la segunda fuerza naval más importante de la Armada rusa.

Las partes han puesto en marcha una serie de prácticas de tiro tras el despliegue de varios buques de guerra en las inmediaciones. Las maniobras, bajo el nombre de Cooperación Naval 2026, se alargarán durante varios días.

Durante las mismas, está previsto que marineros de ambos países pongan a prueba sus sistemas de artillería y ametralladoras, simulando capacidades de defensa ante un posible ataque con vehículos aéreos y lanchas no tripuladas, tal y como ha aclarado la Flota del Pacífico en un comunicado.

"Con el apoyo de la aviación naval, marinos de ambos países practicarán operaciones conjuntas de rescate, guerra antisubmarina y defensa aérea, y realizarán maniobras conjuntas con el uso de artillería. Los ejercicios se centrarán en contrarrestar conjuntamente los sistemas robóticos y otras amenazas modernas en el mar", ha recogido el texto.

Las maniobras se llevan a cabo con la participación del buque ruso 'Varyag', la corbeta 'Rezki', el submarino 'Ufa' y el buque de salvamento 'Igor Belousov'. Del lado chino, se han desplegado los destructores 'Anshan' y 'Kaifeng', la fragata 'Wuhu', un submarino de clase 'Yuan', el buque de reabastecimiento integral 'Kekexilihu' y el buque de apoyo a submarinos 'Yangchenghu'.

Por su parte, las fuerzas chinas han afirmado que Rusia posee una "valiosa experiencia en rescate de submarinos". "En el ámbito del apoyo al combate submarino, las fuerzas chinas aprovecharán la experiencia rusa a través de una maniobra conjunta de rescate de submarinos para adquirir experiencia práctica en la detección colaborativa de submarinos de diversos tipos y en el rescate de emergencia submarina", ha declarado un portavoz del Ejército chino en declaraciones al diario 'South China Morning Post'.

Estas maniobras han tenido lugar poco después del ensayo balístico realizado por Pekín desde un submarino de propulsión nuclear, una medida que ha suscitado críticas desde Estados Unidos y con la que el gigante asiático busca demostrar su progreso en el marco de la disuasión nuclear.