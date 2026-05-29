Rusia comunica a la agencia sanitaria de África el desarrollo una vacuna para la cepa del último brote de ébola

Archivo - La variante Makona del virus del ébola cubre la superficie de una célula infectada. - NIAID - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El principal organismo sanitario de África ha confirmado que Rusia comunicó a la agencia que cree haber desarrollado una vacuna que podría ser efectiva contra la cepa de ébola responsable del actual brote en República Democrática del Congo (RDC), si bien aún está por ver su utilidad y si realmente podría ser empleada para hacer frente a la enfermedad.

El jefe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC África), Jean Kaseya, ha afirmado en una videoconferencia que ha recibido un mensaje del Ministerio de Sanidad ruso "informando de que Rusia ha desarrollado una vacuna", antes de resaltar que su equipo "está trabajando" con "equipos rusos y otros socios" para "entender" la situación.

Así, ha recordado que la cepa responsable del brote, la Bundibugyo, no cuenta con vacuna o tratamiento aprobado, si bien ha insistido en que "hay candidatos prometedores". Kaseya ha subrayado que por ahora "no puede dar un cronograma" sobre el despliegue de una vacuna efectiva ante la cepa, si bien ha prometido contar con una antes de que termine el año.

El ministro de Sanidad ruso, Mijail Murashko, afirmó esta misma semana que Moscú cuenta con vacunas candidatas a una aprobación para el tratamiento del ébola, argumentando que el país "puede adaptar cualquiera de las plataformas de vacunas para desarrollar medicamentos preventivos ante cualquier desafío", según medios rusos.

El Gobierno congoleño ha indicado en su último balance ha registrado hasta la fecha al menos 121 casos confirmados, incluidas 17 muertes, y 1.077 casos sospechosos, con 238 decesos asociados. Asimismo, Uganda ha informado sobre ocho casos confirmados por pruebas de laboratorio, con un fallecido.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con síntomas iniciales que pueden aparecer de forma repentina, como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.