Rusia confirma el diálogo entre sus servicios de Inteligencia y la CIA para abordar la ofensiva contra Irán

Archivo - Sergei Narishkin, jefe de la Inteligencia rusa. - Alexei Druzhinin/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han confirmado este miércoles que sus servicios de Inteligencia han abierto el diálogo con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) para abordar la ofensiva contra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Sí, mantenemos contactos con ellos", ha afirmado el director del organismo ruso, Sergei Narishkin, que ha indicado que Moscú también mantiene consultas con las autoridades de otros países en relación con lo que considera "la crisis más grave de Oriente Próximo", según informaciones de la agencia de noticias TASS.

La semana pasada, las autoridades rusas negaron estar pasando información de Inteligencia a Irán en el marco de la guerra, que comenzó hace ya más de un mes y ha llevado a las fuerzas iraníes a atacar objetivos estadounidenses e israelíes en el golfo Pérsico.

En este sentido, Moscú ha dicho mantener relaciones "muy estrechas" con las autoridades iraníes, especialmente en materia de armamento, pero ha descartado estar entregado este tipo de datos.

Así, el portavoz del Kremlin, Dimistri Peskov, ha asegurado que las informaciones que apuntan al envío de este tipo de datos son "falsas". Medios de comunicación estadounidenses apuntaban a que Rusia habría ofrecido a Estados Unidos dejar de compartir información con Irán a cambio de una medida similar respecto a Ucrania.