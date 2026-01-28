Rusia confirma la liberación de dos tripulantes del 'Marinera' abordado por EEUU en el Atlántico norte

Fotografía del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) mostrando a un miembro de la Guardia Costera de EEUU observando el petrolero 'Marinera', antes 'Bella 1', frente a aguas de Reino Unido (archivo) - @us_Eucom/X/PA Media/dpa

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha confirmado este miércoles la liberación de dos tripulantes rusos del petrolero 'Marinera', abordado a principios de enero por las fuerzas estadounidenses en respuesta a una supuesta violación de las sanciones de Washington a la 'flota fantasma' de Moscú para sortear las medidas contra Venezuela.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha confirmado estas liberaciones y ha recalcado que "están de camino a casa", sin que por ahora hayan trascendido sus identidades o más detalles sobre la decisión de Estados Unidos, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

La propia Zajarova afirmó el 9 de enero que Estados Unidos liberaría a estas dos personas tras una decisión del presidente del país norteamericano, Donald Trump, en respuesta a una "petición" formulada por Moscú, que previamente mostró su "grave preocupación" por la "interceptación ilegal" del petrolero, anteriormente llamado 'Bella 1'.

El abordaje tuvo lugar el 7 de enero en lo que describió como una acción contra la 'flota fantasma' para sortear las sanciones al sector energético de Venezuela, días después de un ataque contra el país sudamericano que se saldó con más de mil muertos y la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.