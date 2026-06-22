Rusia considera que Starmer "no será recordado por nada destacable"

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak
MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Kremlin ha valorado que el primer ministro británico, Keir Starmer, "no será recordado por nada destacable", tras conocer este lunes su dimisión después de meses siendo cuestionado dentro también de su propio partido.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado este lunes que Starmer "no se ha distinguido en absoluto" por haber querido establecer una nueva dinámica entre Londres y Moscú. "Siempre ha sido partidario de mantener estas relaciones en el nivel cero en el que nos encontramos actualmente", ha dicho.
En ese sentido, ha subrayado que "no será recordado por nada destacable". Asimismo, ha puesto en duda que las cosas vayan a mejorar con su salida de Downing Street, ya que "es poco probable que alguien en la escena política de Reino Unido tenga una postura diferente sobre nuestras relaciones bilaterales".
Las frías palabras de Moscú contrastan con los halagos dedicados por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha destacado el compromiso de Starmer con la causa ucraniana. "Gracias por estar siempre en contacto, siempre comprometido y siempre esforzándote por hacer lo necesario", ha dedicado.
El apoyo sin cortapisas a Ucrania ha sido uno de los principales compromisos de Starmer desde que llegó a Downing Street hace dos años, poniéndose al frente con e presidente francés, Emmanuel Macron, de las iniciativas armamentísticas y de seguridad cuando el respaldo de Washington parecía menguar.