Rusia convoca al Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque ucraniano sobre una universidad en Lugansk

Equipos de emergencia trabajando sobre los escombros del Colegio Profesional de la Universidad de Pedagogía de Starobilsk, tras un ataque de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Alexander Reka

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha convocado de urgencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con motivo del ataque ucraniano de este viernes contra las instalaciones de una universidad ubicada en Starobilsk, en la provincia ocupada de Lugansk, que ha matado a cuatro personas y herido a una treintena más.

La reclamación de la delegación rusa ante Naciones Unidas ha subrayado que se trata de una "ataque deliberado" contra "una residencia de estudiantes y menores", en la que había, según ha detallado Moscú previamente, hasta 86 adolescentes en el momento en el que se produjeron los hechos.

El ataque sobre la ciudaded también dañó varios edificios, comercios y viviendas particulares. Las instalaciones del centro quedaron prácticamente destruidas.

RUSIA RECLAMA A TÜRK QUE REACCIONE A ESTA "HORRIBLE TRAGEDIA"

Por otro lado, la delegación rusa ante Naciones Unidas en Ginebra ha reclamado este viernes al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de la organización, Volker Türk, que reaccione a este ataque.

En caso de no hacerlo, "el silencio de los defensores de los Derechos Humanos de la ONU equivale a su abierta complicidad y participación en los sangrientos crímenes de los neobanderitas", ha señalado, aludiendo a los seguidores de Stepán Bandera, controvertido héroe nacional ucraniano por sus posturas ultraderechistas.

Así, la misión diplomática rusa confía que en Turk, su oficina y el Consejo de Derechos Humanos, "tengan la fuerza necesaria para condenar públicamente este último ataque del régimen de Kiev", según han declarado a la agencia TASS.

"Condenamos enérgicamente este nuevo y sangriento crimen perpetrado por la camarilla de Kiev, que ha desatado un terror monstruoso contra la población civil rusa, incluidos niños", ha expresado.

Rusia ha denunciado un ataque ucraniano este viernes contra las instalaciones de la Universidad de Pedagogía de Starobilsk, en Lugansk, una de las varias provincias bajo control ruso desde prácticamente el inicio de la invasión en febrero de 2022.

En el momento del ataque habían 86 adolescentes en las instalaciones, según han informado las autoridades de Moscú, que cifrado, en total, en cuatro los muertos y en 35 los heridos como consecuencia de esta "horrible tragedia" cometida por Kiev.