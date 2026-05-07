Rusia convoca al embajador de Armenia tras la asistencia de Zelenski a la cumbre de líderes en Ereván

Archivo - Bandera de Armenia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores ruso ha convocado este jueves al embajador de Armenia en Moscú, Gurgen Arsenyan, después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, haya participado en la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE), celebrada esta semana en la capital armenia, Ereván, al considerar que se ha dado al mandatario una plataforma para "proferir amenazas" contra Moscú.

"Se informó al jefe de la misión diplomática de la absoluta inaceptabilidad de proporcionar una plataforma al líder del régimen nazi de Kiev, Volodimir Zelenski, para que expresara amenazas terroristas contra Rusia durante los recientes eventos patrocinados por la UE en Armenia", ha señalado la cartera diplomática en un comunicado.

"Moscú siente una indignación justificada al respecto y considera que la falta de una valoración negativa adecuada por parte de las autoridades de Ereván sobre el comportamiento tan indignante del visitante mencionado es incompatible con la naturaleza de colaboración de las relaciones ruso-armenias", ha agregado.

La protesta llega después de que Zelenski participara a principios de esta semana en un encuentro con líderes de Francia, Reino Unido, Italia, Noruega, Polonia, Finlandia, Canadá, la UE y la OTAN en el marco de la cumbre de líderes de la CPE, en Ereván, con quienes abordó cómo "revitalizar" el proceso de negociaciones de paz con Rusia, tras la "pausa" en los contactos a raíz del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.