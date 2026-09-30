Rusia convoca al embajador de Dinamarca por el incidente con un helicóptero militar danés en el Báltico

Archivo - El embajador de Dinamarca en Rusia, Rolf Holmboe - Marianna Kotyk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado este miércoles al embajador de Dinamarca en el país, Rolf Holmboe, en protesta por el acercamiento de un helicóptero militar a una fragata rusa en aguas del mar Báltico, un incidente que habría tenido lugar el pasado 14 de septiembre, cuando Copenhague denunció el lanzamiento de bengalas contra un helicóptero de su fuerza aérea frente a sus costas.

La cartera diplomática ha presentado una "enérgica protesta" al representante danés por lo que ha calificado de "acciones poco profesionales y provocadoras de un helicóptero Fennec de la Fuerza Aérea danesa contra el buque Soobrazitelny" de la Armada rusa, unos hechos que ha asegurado tuvieron lugar "en aguas neutrales del suroeste del mar Báltico".

De acuerdo a Moscú, la aeronave "se acercó peligrosamente" a la embarcación rusa, manteniéndose suspendida a menos de 50 metros sobre esta, lo cual ha considerado que "supuso una amenaza real para la seguridad de la navegación, con el consiguiente riesgo de una colisión directa o indirecta y de interferencias con los equipos del buque".

"Todas las advertencias sobre la altitud peligrosa del helicóptero, transmitidas repetidamente por la tripulación rusa en frecuencias internacionales, fueron ignoradas. Para llamar la atención, la corbeta disparó dos bengalas en dirección opuesta al helicóptero, tras lo cual cesó sus acciones provocadoras y abandonó la zona del buque", ha asegurado en un comunicado, aludiendo a la denuncia de Copenhague.

La cartera dirigida por Sergei Lavrov ha señalado que estas maniobras "peligrosas" constituyen una "grave violación" del Derecho Internacional y el Derecho del Mar, y ha tachado de "inaceptables y absurdas" las acusaciones de las autoridades danesas sobre el incidente. "No resisten un análisis riguroso", ha apuntado.

"Dadas las crecientes tensiones en la región báltica, directamente relacionadas con el aumento de la actividad militar antirrusia de la OTAN, la repetición de tales acciones temerarias podría provocar una escalada y generar el riesgo de un incidente grave", ha advertido.

A mediados de septiembre, el Ministerio de Exteriores de Dinamarca convocó al embajador ruso en el país, Vladimir Barbin, denunciando que una fragata de Rusia había lanzado dos bengalas contra un helicóptero militar danés en aguas internacionales frente a las costas del país europeo, antes de apuntar que una de ellas pasó "a poca distancia" del aparato.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, cargó contra Rusia por "una acción imprudente" contra el helicóptero, que participaba en "un vuelo rutinario".