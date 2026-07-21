Rusia convoca al embajador de Moldavia para protestar por violar las Convenciones de Viena

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Moldavia. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han convocado este martes al embajador de Moldavia en el país, Lilian Darii, por la presunta violación de las Convenciones de Viena tras una serie de incidentes registrados durante el fin de semana que involucran a empleados y vehículos de la legación diplomática rusa en Chisináu, la capital moldava.

"Se le presentó una enérgica protesta por la grave violación por parte de Moldavia de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 durante dos incidentes registrados durante los últimos días", ha indicado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Así, ha explicado que el domingo, la Policía moldava detuvo un autobús de la Embajada rusa en Chisináu, supuestamente para una revisión rutinaria y, "sin explicación alguna, le retiró las matrículas diplomáticas". "Durante esta acción, la Policía empleó la fuerza contra el personal de la Embajada y amenazó con detenerlos. La solicitud de la Embajada rusa al Ministerio de Asuntos Exteriores de Moldavia para que enviara un representante al lugar para esclarecer la situación fue ignorada", ha denunciado el Ministerio ruso.

El segundo incidente tuvo lugar el lunes por la noche en el paso fronterizo de Leuseni, "cuando personal de la Embajada rusa salía del país para entregar mercancía oficial a Rusia". "Las personas que viajaban a bordo de un vehículo fueron detenidos en la frontera durante más de cuatro horas sin motivo alguno", tal y como advierte el documento.

Según las Convenciones de Viena, el Estado receptor está obligado a brindar todas las oportunidades para el desempeño de las funciones de la misión diplomática, garantizar la libertad de circulación de sus empleados dentro de su territorio y permitir y proteger la libre comunicación de la misión para todos los fines oficiales que se establezcan.

En este sentido, ha aclarado que la parte rusa "se reserva el derecho de tomar medidas recíprocas" en caso necesario, un extremo que ha sido comunicado al diplomático moldavo.