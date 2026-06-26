Rusia convoca al embajador de Moldavia por la retención de la valija diplomática en el aeropuerto de Chisináu

Bandera de Rusia. - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han convocado este viernes al embajador de Moldavia en el país, Lilian Dari, para presentarle una nota de protesta por la retención de la valija diplomática en el aeropuerto de Chisináu, la capital moldava, en lo que supone un nuevo repunte de las tensiones entre los dos países.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que se trata de una "grave violación de la Convención de Viena de 1961", que regula las relaciones diplomáticas, los privilegios y las inmunidades en las relaciones entre diferentes países. "Se ha informado al embajador de que se ha cometido esta vulneración de la convención", ha señalado.

Según esta convención, ha indicado el Ministerio, "los diplomáticos gozan de inmunidad personal y no pueden estar sujetos a detención alguna", por lo que el correo diplomático "tampoco lo está". "Las valijas diplomáticas fueron retenidas durante horas ayer en el aeropuerto", ha afirmado.

Así, ha denunciado que se existió la "inspección inaceptable e ilegal de las mismas" y se solicitó a los diplomáticos entregar sus teléfonos móviles de forma voluntaria a su llegada. Además, se negó la entrada a una zona restringida del aeropuerto para que los trabajadores del Ministerio de Exteriores ruso pudieran obtener asistencia consular.

"Como resultado, las valijas no han sido entregadas en suelo moldavo y han tenido que ser devueltas a Rusia a pesar de que se informó a las autoridades de Moldavia a su debido momento y con antelación", ha aclarado.