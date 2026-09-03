Rusia convoca a la embajadora de Noruega en el país por la detención de un buque oceanográfico ruso

Imagen de archivo del buque oceanográfico 'Professor Molchanov' en aguas de Noruega. - Europa Press/Contacto/Sergei Malgavko

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han convocado este jueves a la embajadora de Noruega en el país, Heidi Olufsen, para protestar por la detención del buque oceanográfico ruso 'Profesor Molchanov' en aguas noruegas del archipiélago de Svalbard, en el Ártico.

"Queremos expresar nuestra firme protesta ante la embajadora noruega en relación a la retención del buque, incautado el 2 de septiembre cuando se encontraba en el puerto de Barentsburg (en la isla noruega de Spitsbergen)", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado.

Así, Moscú ha rechazado "contundentemente las acciones de Noruega", que parecen "haberse intensificado" y están "destinadas a limitar la presencia rusa en la zona, que es legítima". Es por ello que ha instado a las autoridades noruegas a "cumplir incondicionalmente el Derecho Internacional".

"Esto incluye las disposiciones y el espíritu del Tratado de Svalbard, firmado en el año 1920", ha apuntado. "Buscaremos que se levante la medida adoptada contra el buque 'Profesor Molchanov'", ha apostillado, al tiempo que ha indicado que las partes "se mantienen en contacto" para que "la tripulación y los pasajeros reciban la asistencia legal y consular que corresponde".

El miércoles, las autoridades noruegas anunciaron la retención de la embarcación argumentando un fallo judicial tras una solicitud presentada por la petrolera y gasística estatal ucraniana Naftogaz, si bien el Gobierno ruso ha calificado la incautación como un acto de "terrorismo de Estado".

Aunque Svalbard es parte de Noruega, Rusia tiene derecho a explotar recursos naturales a raíz de un acuerdo firmado en 1920, motivo por el que, además, mantiene presencia diplomática en la zona. De hecho, el 'Profesor Molchanov' --vinculado al Instituto Oceanográfico Shirshov, sancionado por Estados Unidos y Ucrania-- lleva varios años investigando el lecho marino alrededor de las islas en busca de minerales.